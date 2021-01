Zoon voormalig Oranje-doelman verliest bij debuut voor Jong AZ

Bij de thuisploeg stond een bekende achternaam tussen de palen: Sem Westerveld maakte bij Jong AZ zijn debuut als prof. De 18-jarige doelman is de zoon van Sander Westerveld, die rond de eeuwwisseling een fraaie carrière had als keeper van onder meer Vitesse, Liverpool en het Nederlands elftal. Hij speelde zes interlands voor Oranje en kwam uit op het EK 2000.

Met de overwinning schiet Roda JC niet bijster veel op. De ploeg uit Kerkrade blijft op de tiende plaats in de stand staan; het gat met nummer 9 FC Eindhoven is teruggebracht tot een punt. Jong AZ is op de achttiende positie terug te vinden.



Later op de avond nemen Jong FC Utrecht en FC Den Bosch het tegen elkaar op in de Keuken Kampioen Divisie.