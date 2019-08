Zoon van Prince Polley staat voor debuut als rechtsback bij ADO

Voorbeschouwing Favorieten in overvloed in Keuken Kampioen Divisie

13:44 Een week nadat de eredivisie van start is gegaan, wordt vanavond ook in de eerste divisie afgetrapt. Spanning is op voorhand verzekerd met ‘grote namen’ als De Graafschap, Cambuur, NAC, NEC, Excelsior en Go Ahead Eagles die met elkaar om het kampioenschap zullen strijden. Een vooruitblik op een kakelvers seizoen.