Zoet terug bij de selectie van PSV voor het duel met FC Utrecht

Mohamed Ihattaren ontbrak in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode tegen VVV omdat zijn vader vlak daarvoor was overleden. De 17-jarige aanvallende middenvelder is nu klaar om weer te voetballen. “Met Mo gaat het goed, heel goed zelfs”, aldus Van Bommel. ,,Hij is goed opgevangen door de groep en het is knap hoe hij er als een jongen van 17 mee omgaat. Het trainen zorgt voor afleiding, maar als hij soms liever thuis wil zijn dan mag hij dat. Dat heb ik hem direct verteld.”