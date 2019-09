Zoet is trots op zijn lijstjes: ‘Ik weet wat ik moet doen en wat ik kan’

Genieten van collega's

Zoet is in aanloop naar PSV-Ajax bezig aan een goede periode, nadat hij eerder dit jaar tijdelijk in een mindere fase belandde. Hij haalde voor 2019 jarenlang een hoog niveau en PSV bleef logischerwijs koersen op Zoet, die op een leeftijd is gekomen dat hij niet snel meer van slag raakt. ,,Ik weet donders goed wat ik moet doen en wat ik kan en sta hier voor het zevende seizoen onder de lat", zei hij donderdag na de overwinning op Sporting Portugal. ,,We hebben veel gevaar gesticht voorin en dat moeten we meenemen naar zondag.”



Zoet geniet als liefhebber en collega van zijn jonge ploeggenoten. Op het moment dat de doelman als 15-jarige knaap voor PSV kwam spelen (in 2006) was Mohamed Ihattaren bijvoorbeeld nog maar een jongetje van vier. ,,Ik ben blij dat we hem hier bij PSV hebben. We kunnen hem heel goed gebruiken en moeten ervoor zorgen dat hij fit blijft en zijn niveau blijft halen." 'Mo-tje' luistert zeker nog naar Zoet en de oudere ploeggenoten. ,,Hij doet het prima en ondertussen zijn er bij ons genoeg spelers die ervoor zorgen dat iedereen beide benen op de grond houdt."