Zoet is het 'absoluut niet eens' met reserverol bij Oranje

Zoet is met PSV bezig aan een goede reeks. De Eindhovense club voert soeverein de eredivisie aan. ,,Ik kan mezelf zeker de laatste maanden niets verwijten, omdat ik bij mijn club top presteer. Als dat niet zo is, zou ik ook niet zulke uitspraken doen. Het is een keuze geweest van de bondscoaches, daar moet ik mee omgaan.''

Cillessen heeft bij zijn club FC Barcelona slechts een reserverol. Dat maakt het voor Zoet een onduidelijke keuze. ,,De ene keer gaat het wel over het hebben van ritme en een andere keer telt dat ineens niet. Dat is verwarrend. Als er altijd maar gewisseld wordt, worden spelers teleurgesteld, is er onzekerheid en dat helpt niet mee. Dat is mijn conclusie. Als die vaste basis er wél zou zijn en ik zou daarin niet spelen, dan zou ik me uiteraard in die rol schikken. Maar zoals het nu is gegaan, is niet goed geweest."