Zó ziet het komende halfjaar van Oranje eruit

Door Maarten Wijffels



Op Windsor Park vertelde Jasper Cillessen dat hij al even in zijn agenda heeft gekeken. Naar het schema van de Primera División in de slotfase van het seizoen. ,,Onze laatste wedstrijd is straks op 24 mei’', weet de keeper van Oranje en Valencia. ,,Ideaal is altijd om nog één weekje vrij te zijn tussen het clubseizoen en de start van een toernooivoorbereiding. Dat lukt nu niet. Maar tuurlijk ga ik niet klagen. Veel belangrijker is dat we er eindelijk weer bij zijn.’’