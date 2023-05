Zo worden Europese tickets verdeeld in Nederland, laatste speelronde kent veel scenario's

Het programma

Plek 2

Als PSV wint of gelijkspeelt, is het zeker van de tweede plek in de eredivisie. Het enige scenario wat nog voor verandering kan zorgen is het volgende: Ajax wint én PSV verliest. In dat geval eindigen de Amsterdammers op doelsaldo boven de Eindhovenaren. Plek 2 betekent derde voorronde Champions League.

Plek 3

Plek 4

Play-offs om Europees voetbal

De nummer 5 tot en met 8 van de eredivisie spelen in een minitoernooi om het laatste Europese ticket. In de play-offs staat een plek in de tweede voorronde van de Conference League op het spel. Duidelijk is dat FC Twente als 5de eindigt, Sparta als 6de en FC Utrecht als 7de. Heerenveen, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles strijden om het laatste ticket. Zo ziet het programma in de play-offs eruit: