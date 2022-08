Zo verging het PSV de zes voorgaande keren in de voorronde van de Champions League

Seizoen 2021-2022 | Drama tegen Benfica

Nadat PSV in twee voorrondes had afgerekend met Galatasaray en Midtjylland, stuit de ploeg van trainer Roger Schmidt op het Portugese Benfica. In Lissabon verliest PSV met 2-1, maar het spel in met name de tweede helft geeft de burger moed. In Eindhoven lijkt het de kant van PSV op te vallen, zeker als Benfica-speler Lucas Veríssimo al na een half uur een rode kaart ontvangt.