Zo spreek je de namen van de Nations League-spelers uit: ‘Mat-ice Dull-icht’

In dit Portugese kustplaats­je is al aardig wat Oranjehis­to­rie opgebouwd

9:43 Vandaag trainen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum voor het eerst als Champions Leaguewinnaars bij Oranje. Ze doen dat in Lagos. In het Portugese kustplaatsje is al aardig wat Oranjehistorie opgebouwd. Een overzicht in acht blokjes van onze verslaggever Maarten Wijffels.