Zo komt Ajax aan zijn doelpunten in de eredivisie

Ook FC Emmen-keeper Felix Wiedwald weet nu hoe het is om tegen Ajax te spelen. Zaterdag moest de Duitser vijf keer vissen. Een kleine troost voor Wiedwald is dat hij niet de enige is: al vier andere doelmannen gingen hem voor. Het is een ritueel geworden dat zich elke week lijkt de herhalen; Ajax is te goed voor de andere eredivisieclubs en maakt de een na de andere goal.