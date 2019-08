Ziyech: Voel de drang om vorig seizoen geen incident te laten zijn

Door Freek Jansen



Een fijnbesnaarde steekpass bij de 1-0, de koele afronding bij de 2-0 en de voorassist bij de 3-0. Hakim Ziyech sloot afgelopen zaterdag in het thuisduel met FC Emmen (5-0) een mooie week in stijl af. Het creatieve brein van Ajax verlengde een dag eerder zijn contract met een jaar tot medio 2022, waarmee zowel de club als de aanvallende middenvelder bovenal het signaal afgaf dat hij dit seizoen nog gewoon in Amsterdam te bewonderen blijft.



Sevilla wilde hem inlijven, Olympique Lyon was concreet en nog meer buitenlandse clubs toonden interesse in de 26-jarige Marokkaan. Maar Ziyech blijft Ziyech. Vol verrassingen binnen en buiten de lijnen. En dus speelt hij voor het vierde seizoen op een rij gewoon in de hoofdstad. ,,En dat voelt goed’’, aldus Ziyech. ,,Ik speel heel graag voor Ajax.’’