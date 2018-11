Ziyech twee weken uit de roulatie met knieblessure

De international van Marokko liep die blessure vrijdagavond op in de interland van Marokko tegen Kameroen, waarin Ziyech met twee goals voor de 2-0 overwinning zorgde voor zijn land.

Ziyech zal naar verwachting ongeveer twee weken niet inzetbaar zijn. Ajax speelt de komende twee weken tegen NAC Breda (uit), AEK Athene (uit) en ADO Den Haag (thuis). Ziyech was dit seizoen al goed voor negen goals en acht assists in 22 wedstrijden voor Ajax in alle competities.