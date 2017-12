Ziyech: Schandalig hoe ik die penalty nam

Keizer doodziek na be­ker­uit­scha­ke­ling

0:20 Trainer Marcel Keizer was naar eigen doodziek van de bekernederlaag van Ajax in de achtste finales van de KNVB-beker tegen FC Twente na verlenging en strafschoppen. Net als ruim twee weken geleden in de competitiewedstrijd (3-3) slaagde de club uit Amsterdam er niet in een voorsprong te verdedigen.