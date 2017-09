Ziyech over situatie Nouri: 'Het blijft een moeilijk onderwerp om over te praten'

,,Het blijft een moeilijk onderwerp om over te praten," zegt Ziyech in een interview aan Inside Ajax, dat vanavond om 21.30 uur in zijn geheel is te zien op Ziggo Sport. ,,De eerste dagen dat hij nog in Oostenrijk verbleef hadden we nog hoop dat het goed zou komen met hem en die hoop hebben we nog steeds, maar toen we het verschrikkelijke nieuws hoorden hebben we wel een paar weken nodig gehad om het te verwerken. Bij familie en vrienden vind ik mijn steun. Ik ben ook al vaak bij de familie Nouri langs geweest. Het blijft een moeilijk onderwerp om over te praten, telkens als je daar komt."