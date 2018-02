Ziyech maakte laatste Twente-goal in Arena, 'Gio' duizend dagen coach

Speelronde 23In speelronde 23 van de eredivisie zijn de belangen weer groot, zowel bovenin als onderaan de ranglijst. Ajax kan zich in de titelrace geen puntenverlies meer veroorloven, terwijl Sparta hoopt te stunten tegen PSV. Dit zijn de mooiste statistieken van wedstrijden van komend weekend via statistiekenbureaus OPTA en Gracenote.

FC Utrecht - PEC Zwolle (zaterdag 18.30 uur)

PEC Zwolle heeft het de afgelopen twee uitduels even zwaar, met drie keer op rij vier tegentreffers. Dit gebeurde voor de winterstop bij ADO Den Haag (4-0), in de KNVB-beker bij AZ (4-1) en vorige week bij PSV (4-0). In de voorgaande negen uitduels dit seizoen kregen de Zwollenaren slechts negen tegengoals te verwerken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Heracles Almelo - Willem II (zaterdag 18.30 uur)

Heracles Almelo zit in een periode en heeft vooral achterin de nodige problemen, maar de verdedigers die er zaterdagavond wel staan moeten direct scherp zijn. De laatste vier doelpunten van Willem II tegen Heracles Almelo werden gemaakt door het gevreesde spitsenduo Fran Sol (2) en Bartholomew Ogebeche (2). De vier treffers vielen bovendien allemaal in de eerste 25 minuten van de wedstrijd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

Sparta - PSV (zaterdag 19.45 uur)

Hekkensluiter Sparta heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie, maar krijgt zaterdagavond met PSV wel de koploper van de eredivisie op bezoek op Het Kasteel. Sparta wacht al sinds 3 november 2001 (2-1 winst) op een competitiezege op PSV en is momenteel veertien ontmoetingen (twaalf keer verlies, twee keer gelijk) zonder een overwinning op de Eindhovenaren. PSV kreeg in de laatste 208 speelminuten in de eredivisie slechts één schot op doel tegen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

AZ - VVV (zaterdag 20.45 uur)

AZ staat knap op een derde plaats, vijf punten achter op Ajax. Zaterdagavond krijgt de ploeg van John van den Brom bezoek van VVV. De Limburgers moeten vooral goed opletten bij standaardsituaties. Zes van de laatste negen treffers van AZ tegen VVV kwamen uit een standaardsituatie, de laatste drie goals uit een corner.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Heerenveen - Roda JC (zaterdag 20.45 uur)

Wedstrijden tussen Heerenveen en Roda JC leveren bijna altijd spektakel op. Zo ook op 21 augustus 2004, toen Roda JC met 3-4 won in Friesland. Sindsdien won Roda JC echter nooit meer in het Abe Lenstra Stadion: zeven keer verlies en vier keer gelijk. De voortekenen zijn sowieso niet erg goed voor Roda JC, want de Limburgers wonnen slechts één van de laatste 23 uitduels in de eredivisie. Dat was op 1 oktober 2017 bij Sparta (1-2).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Roda. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

Ajax - FC Twente (zondag 12.30 uur)

Ajax kan zich nauwelijks nog puntverlies veroorloven in de titelstrijd, gezien de zeven punten achterstand op koploper PSV. Ajax krijgt zondagmiddag FC Twente, de nummer zestien van de ranglijst, op bezoek. Ajax verloor geen van de laatste twaalf thuisduels met FC Twente: negen keer winst, drie keer gelijk. FC Twente kwam al 220 speelminuten niet tot scoren in de Arena. De laatste Twentse treffer kwam van de voet van niemand minder dan Hakim Ziyech op 15 februari 2015.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD

Excelsior - NAC Breda (zondag 14.30 uur)

NAC Breda zal na de 6-1 overwinning op Heracles Almelo van afgelopen woensdag vol vertrouwen afreizen naar Kralingen. NAC won vier van de laatste zes uitduels bij Excelsior in de eredivisie, maar wist de laatste twee niet te winnen. NAC-middenvelder Manu Garcia (20) kwam dit seizoen al tot 80 succesvolle dribbels, alleen Hakim Ziyech noteerde er meer: 85.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NAC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD

Vitesse - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

Vitesse won slechts één van de laatste vijftien thuisduels met Feyenoord in de eredivisie: zeven keer gelijk, zeven keer won Feyenoord in het Gelredome. In geen van die vijftien wedstrijden scoorden de Arnhemmers meer dan één goal (zes goals in totaal). De laatste eredivisietreffer van Vitesse tegen Feyenoord in het Gelredome werd op 6 oktober 2013 gemaakt door Mike Havenaar. Giovanni van Bronckhorst, die zondag precies 1000 dagen Feyenoord-trainer is, zit voor de 121ste keer op de bank als trainer van Feyenord. Van Bronckhorst heeft met 2,03 punt per wedstrijd het hoogste puntengemiddelde voor een Feyenoord-trainer sinds Leo Beenhakker.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

FC Groningen - ADO Den Haag (zondag 16.45 uur)

FC Groningen won zestien van de laatste negentien thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag in de eredivisie. Slechts twee keer werd er verloren door de Groningers. Maar bij ADO kijken ze omhoog en komen ze met vertrouwen naar Groningen. ADO kwam sinds de 0-3 nederlaag tegen FC Groningen op 2 december 2017 in acht eredivisieduels tot veertien punten. In die periode veroverden alleen PSV, Ajax en AZ meer punten dan de ploeg van Alfons Groenendijk.