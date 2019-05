Ziyech en Mazraoui verkozen tot speler en talent van het jaar

Hakim Ziyech werd door de supporters verkozen tot de speler van het jaar. De 26-jarige spelmaker uit Dronten was in 49 wedstrijden goed voor 21 goals en 24 assists.



Noussair Mazraoui werd door de technische staf van Ajax verkozen tot het talent van het jaar. De 21-jarige speler uit Leiderdorp kwam vorig seizoen tot acht duels in de hoofdmacht en 22 wedstrijden in Jong Ajax, maar veroverde dit seizoen zijn plek op rechtsback in de hoofdmacht van trainer Erik ten Hag. Daar kwam hij in alle competities tot vier goals en vijf assists in 48 wedstrijden.