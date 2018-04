Ziyech door Ajax-fans verkozen tot beste speler van het jaar

Tukkers degraderen na slachting naar Jupiler League

16:39 FC Twente degradeert naar de eerste divisie. De club uit Enschede, in 2010 nog landskampioen, kreeg zondag in Arnhem in de vorm van een slachting de genadeklap van Vitesse. In GelreDome zorgden Thulani Serero, Tim Matavz en Bryan Linssen voor het einde van de lijdensweg van de Tukkers: 5-0.