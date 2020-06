Zij werden al eens kampioen voor de tv: ‘Van Gaal wist dat het goed zou komen’

Liverpool kan vanavond landskampioen worden zonder te spelen als Manchester City punten morst tegen Chelsea (aftrap 21.15 uur). Een titel binnenhalen terwijl je voor de tv zit; het blijft een opmerkelijk fenomeen in het voetbal. Ajax overkwam het in 1998 en AZ in 2009. Hoe verging het die teams destijds?

Thuis in Brussel pijnigt Morten Olsen zijn hersenen. Hij werd met Ajax kampioen in 1998 in een doelpuntrijk seizoen. Het pleit werd beslecht voor de wedstrijd tegen FC Groningen in het Oosterpark waar Ajax - voordat de wedstrijd begint - al de kampioensschaal krijgt aangereikt.

De dag ervoor, op eerste paasdag, was de club kampioen geworden omdat PSV verloor van Sparta. ,,Maar ik weet niet meer of ik toen voor de tv heb gezeten”, zegt Olsen. ,,In elk geval hebben we niks gezamenlijk gedaan. Bijzonder was het wel, dat kampioenschap. We maakten dat seizoen heel veel doelpunten. En de viering was ook nog wel leuk. Op het oude terrein van De Meer. Dat was voor mij als buitenlander toch wel bijzonder omdat daar zoveel mooie prestaties zijn geleverd.”

Volledig scherm De kampioensploeg van Ajax in 1998 viert het behalen van de landstitel in het Oosterpark. © ANP Marcel Antonisse

Dan was het kampioenschap van AZ in 2009 legendarischer, qua tv-moment. De zenuwen gierden de Alkmaarders op 18 april van die dag door de keel. De dag ervoor hadden ze immers in de beoogde kampioenswedstrijd tegen Vitesse de eerste kans op het veiligstellen van de titel al hadden verspeeld door een nederlaag (2-1). ,,En twee jaar daarvoor was de landstitel ook al op een zo dramatische wijze de mist in gegaan voor de club...”, weet Nick van der Velden nog.

Quote Er ontstond een soort vulkaanuit­bar­sting met veel champagne. Dat zal ik nooit vergeten David Mendes da Silva

Gerustgesteld

En dus maakte de AZ-selectie zich op die zondagmiddag na de uitlooptraining klaar voor een middagje nagelbijten voor de tv in het spelershome voor PSV-Ajax. ,,Louis van Gaal had ons al gerustgesteld”, zegt David Mendes da Silva over de oefenmeester die de wedstrijd naast zijn speler aanschouwt in trainingstenue en badslippers.

,,Van Gaal wist wel zeker dat het goed zou komen. Dat zei hij die weken ervoor steeds. Toen waren wij ook zekerder van onze zaak.” Het kwam ook daadwerkelijk goed want PSV won met liefst 6-2 van Ajax waarna ook de euforische voorzitter Dirk Scheringa de ruimte betrad. ,,Toen ontstond er een soort vulkaanuitbarsting”, herinnert Mendes da Silva nog. ,,Met veel champagne. Ik zal dat moment nooit vergeten.”

Volledig scherm Dirk Scheringa en Louis van Gaal tijdens een innige omhelzing tijdens het kampioensfeest van 2009. © ANP

Spontaan feest

Zijn oude buurjongen Georginio Wijnaldum uit Rotterdam beleeft vanavond voor de tv wellicht een soortgelijk moment als Manchester City punten laat liggen tegen Chelsea. In Alkmaar kwamen de supporters van AZ spontaan naar het stadion toe toen de landstitel eenmaal een feit was. ,,Dat spontane, dat staat me nog het meest bij”, zegt Van der Velden. Het supportershomefeest was slechts het begin van een hele rits aan festiviteiten. ,,We gingen het balkon op voor de hoofdingang. Daarna zijn we nog naar een Italiaanse restaurant in Bergen gegaan. La Terrazza heet dat. Jan Smit ging toen nog zingen voor ons. En toen was het officiële kampioensfeest nog niet eens begonnen.”

Hij weet wel zeker dat de selectie van The Reds er vanavond een goed feestje van maakt, ondanks de coronamaatregelen. ,,Als je zoals Liverpool al dertig jaar geen kampioen bent geworden, wil je dat samen vieren. Die gaan helemaal los lijkt me.”