Zesklapper in interlandbreak als houvast bij FC Utrecht

Door Tim Reedijk



Cyriel Dessers, Simon Gustafson (beiden tweemaal), Oussama Tannane en Nick Venema scoorden tegen de Belgen. Natuurlijk, het was maar een oefenwedstrijd, maar met de wetenschap dat FC Utrecht nog niet bepaald soepel voetbalt en bovendien moeizaam scoort, is het toch een opsteker voor trainer Dick Advocaat.



Eindelijk was ook Tannane trefzeker, die nog droog stond en de laatste weken zichtbaar op zoek was naar zijn goal. ,,Ik was bij vier goals betrokken, dus dat was wel even lekker. Het was al een tijdje geleden”, aldus de 24-jarige aanvaller. Dat Advocaat in hem een potentiële sterspeler ziet, is geen geheim, maar ‘De Kleine Generaal’ weet dat er nog een weg te gaan is. ,,Hij moet nog wel een stap maken. Hij is nog niet de Tannane van Heracles. Zijn lichaam moet nog wel wat beter in shape, maar dat weet ‘ie zelf ook. Hij is hard aan het werk om zijn lichaam zo te prepareren dat hij optimaal kan presteren.”



Advocaat oefende tegen de Belgen in de eerste helft in het inmiddels vertrouwde 4-3-3-systeem met Cyriel Dessers voorin. De tweede helft probeerde hij het 4-4-2 dat de afgelopen jaren werd gehanteerd in de Domstad. ,,Ik vind dat je allebei moet kunnen spelen. Het 4-4-2 zijn ze hier gewend en dat wilde ik wel eens terugzien. Ik heb ook steeds gezegd dat we wel punten halen, maar qua spel moet het beter.”