Zes vragen over de historie van Feyenoord - PSV

Wie speelde er het vaakst?

Willy van der Kuijlen is recordhouder als het gaat om gespeelde wedstrijden Feyenoord - PSV. ‘Mister PSV’ kwam tot zeventien wedstrijden in de Kuip, waarvan hij er overigens slechts drie won. Bij de Rotterdammers speelde Coen Moulijn de meeste edities. Bij de in 2011 overleden linksbuiten bleef de teller op zestien staan. De clubicoon won er maar liefst elf. Op nummer drie staat weer een PSV’er. In veertien wedstrijden won Jan Heintze twee keer.

Welke coach zat het vaakst op de bank?

Guus Hiddink was over twee periodes ruim zeven jaar trainer van PSV. Het is daarom ook niet opvallend dat de Varssevelder met acht edities koploper is. Misschien opvallender: hij won er maar één.

Op plek twee ook een bekende PSV-coach die maar één keer in Rotterdam won. Kees Rijvers heeft zeven edities achter zijn naam staan. Voormalig Feyenoord-trainer Bert van Marwijk kwam in vijf edities ook maar tot een enkele zege. Bram Appel en Dick Advocaat wonnen in vijf edities zelfs nog nooit als trainer van de Brabantse club. Daarentegen won Phillip Cocu twee van de vijf ontmoetingen.

Met vier edities zat Giovanni van Bronckhorst van de huidige hoofdtrainers het vaakst op de bank in Rotterdam. De enige keer dat Feyenoord onder hem van PSV won, dateert uit het laatste Rotterdamse kampioensjaar(2-1). Mark van Bommel maakt zondag zijn debuut als trainer in de Kuip.

Wie maakte de meeste goals?

Drie spelers kwamen tot vijf goals in de Kuip: Ove Kindvall (Feyenoord), Piet Kruiver (Feyenoord) en Van der Kuijlen (PSV). De Feyenoorders Lex Schoenmaker en André Hoekstra maakten er vier. Pierre van Hooijdonk (Feyenoord), Mateja Kezman (PSV) en Graziano Pellè (Feyenoord). Van de huidige selectiespelers scoorde Pereiro het vaakst. Uruguayaan vond twee keer het net in de Kuip.

Wat is de grootste overwinning van Feyenoord?

Voor de grootste Rotterdamse overwinning moeten we terug naar 1989. Twee doelpunten van Piet Keur en treffers van József Kiprich, Wlodzimierz Smolarek bezorgden trainer Pim Verbeek een 4-0 overwinning.

Wat is de grootste overwinning van PSV?

Hoewel PSV thuis in 2010 Feyenoord met 10-0 van het veld veegde, is de grootste zege in Rotterdam ‘slechts’ 0-3. Paul Postuma maakte in 1980 een hattrick en leidde daarmee zijn ploeg naar dit record.

Wat is de meest doelpuntrijke editie?