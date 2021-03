Zerrouki, Touba en Darfalou opgenomen in selectie Algerije

Video FC Twente weigert PSV-bod op Drommel: ‘Zeker geen details’

17 maart Joël Drommel is persoonlijk rond met PSV over een 5-jarig contract, maar de club van de doelman (FC Twente) en de Eindhovenaren zijn dat nog lang niet. Dat zegt technisch directeur Jan Streuer van de Enschedese eredivisionist in Tubantia. ,,Ik heb al ergens gelezen dat het nog slechts een kwestie van details is, maar dat is zeker niet zo.”