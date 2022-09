Zelfs Virgil van Dijk worstelt, vlak voor het WK: ‘Het zou me niets verbazen als hij hier sterker uitkomt’

Door Sjoerd Mossou



Het is nog maar een maand geleden dat assistent-trainer Pepijn Lijnders trots zijn boek presenteerde in de fanshop van Liverpool. ,,Intensity is our identity’’, luidt de slogan en titel van het boek, dat een blik geeft achter de schermen van het seizoen 2021/22. Lijnders zet in dagboekvorm uitgebreid uiteen hoe de spelfilosofie een onderdeel werd van de clubcultuur op Anfield.