‘Zeist was een kille, deurendichte, koude bedoening’

Video Nunnely en Dankerlui pijnigen oude liefde Ajax

6 december Met Ché Nunnely en Damil Dankerlui in een hoofdrol stuntte Willem II met een uitzege op Ajax (2-0). ,,Als je het nuchter bekijkt, dan hebben we hier gewonnen door twee spelers die het in Amsterdam nooit hebben gered”, stelde de winnende trainer Adrie Koster. ,,Dat is toch best wel bijzonder.”