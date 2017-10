Zeges voor MVV en Telstar

Primeur voor scorende Reis (17) in eredivisie

16:42 Ludovit Reis heeft vandaag in Rotterdam een primeur op zijn naam gebracht. De zeventienjarige middenvelder van FC Groningen kwam in de uitwedstrijd tegen Sparta na ruim een half uur tot scoren. Daarmee is hij de eerste doelpuntenmaker in de eredivisie die is geboren op of na 1 januari 2000.