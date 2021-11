Zeges koploper FC Volendam en achtervolger Excelsior, eerste goal Kishna in zes jaar

KNVB begrijpt niet dat de sport als ‘niet-essentieel’ wordt gekenmerkt: 'Dat vinden wij raar’

Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te bespreken.

20:43