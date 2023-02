Zakaria Labyad tekent na vertrek bij Ajax voor minimaal anderhalf seizoen bij FC Utrecht

Labyad trainde de afgelopen weken mee bij Utrecht en dat heeft nu geresulteerd in een dienstverband. De geboren Utrechter stond ook in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar kiest voor een terugkeer in De Galgenwaard. ,,Zakaria wilde graag terug, wij wilden hem graag toevoegen aan onze selectie, dus daar waren we snel over uit”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

,,De afgelopen periode hebben we die kwaliteiten ook steeds meer terug zien komen bij Zakaria en zijn we het gesprek over de toekomst aangegaan", vervolgt Zuidam. ,,We zijn erg blij dat we Zakaria weer FC Utrecht-speler mogen noemen.”

Labyad moet Ajax tienduizenden euro's terugbetalen: 'Ik voel me aan de kant gezet'

De aanvallende middenvelder brak door bij PSV. Labyad speelde ook voor Sporting Portugal, Vitesse, Fulham en Ajax, dat hem in de zomer van 2018 overnam van FC Utrecht. De Marokkaan werd met Ajax drie keer kampioen, hoewel zijn inbreng vrij beperkt was. Labyad liep begin vorig jaar een zware knieblessure op. Op dat moment was al bekend dat Ajax zijn aflopende contract niet zou verlengen.

