Zahavi erkent: ‘Deze penalty was nog een goedmakertje voor het duel met Vitesse’

Hoewel de penalty misschien een cadeautje was van arbiter Jochem Kamphuis had PSV geen kind aan ADO Den Haag. ,,We speelden goed. Het is geen makkelijke situatie voor ons, want elke dag hebben we te maken met het coronavirus. Meer en meer spelers hebben het. Dat maakte het vandaag ook lastig voor de spelers die donderdag al speelden. Ik vind dus dat we slim gespeeld hebben. We scoorden snel en lieten de tegenstander daarna het werk doen door ze veel te laten lopen. Het was geen makkelijke wedstrijd, maar we hebben goed ons geduld bewaard.”