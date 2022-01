Zaalvoetballers van Oranje zijn ineens geen onbekende namen meer: ‘Dit is wat we graag willen’

Video Kroatische zaalvoet­bal­ler tovert op EK en scoort na magnifieke actie

Wie deze week naar het EK zaalvoetbal in de Ziggo Dome in Amsterdam en het Groningse MartiniPlaza kijkt, zal regelmatig positief verrast worden. Zaalvoetbal is in Nederland nog niet door het grote publiek omarmd, maar de sensationele zege van Oranje én acties zoals die van de Kroaat Matej Horvat laten elke sportliefhebber genieten.

