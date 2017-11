Younes traint weer voluit mee bij Ajax

Onana wint in ere herstelde trofee voor minst gepasseerde doelman

12:20 Na dertig jaar is de Tonny van Leeuwen-trofee terug van weggeweest. De prijs voor de minst gepasseerde doelman zal André Onana van Ajax morgen op sportpark De Toekomst in Amsterdam in ontvangst nemen. De Kameroener kreeg vorig seizoen de minste tegendoelpunten in de eredivisie te verwerken.