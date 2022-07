Xavi Simons trainde dagelijks met Mbappé, Neymar en Messi, maar weet dat hij nog veel te bewijzen heeft

PSV heeft ‘Last Minute Luuk’ terug aan boord: ‘Hij maakt Noni Madueke en Xavi Simons beter’

Luuk de Jong keert na drie jaar terug bij PSV. Zijn rentree is meer dan alleen die van een nummer 9. ,,Luuk brengt ook wat mee in leiderschap en routine. Hij maakt jonge spelers als Noni Madueke en Xavi Simons beter’’, zegt algemeen directeur Marcel Brands over de spits en aanvoerder bij de laatste landstitel van PSV in 2018.

3 juli