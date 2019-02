Wraakgevoelens vs. vertrouwen: ‘Die 6-2 speelt nog altijd mee’

Daniël Dwarswaard en Mikos Gouka



De kaartverkoop voor de halve finale startte Feyenoord, uiteraard bewust, op woensdag 6 februari. Tal van Feyenoord-fans gaven in de dagen na de oorwassing van Ajax het fictieve telefoonnummer 06-62626262 op. Maar niet alleen supporters verkneukelden zich. In het spelershome van Feyenoord in de Kuip hangt nog altijd een entreebewijs van 27 januari, waarop met dikke stift ‘6-2’ is gekalkt. ,,En wij waren erbij’’, glimlachte Giovanni van Bronckhorst gisteren.



Maar toch. Wie een bekerfinale tussen Willem II en Feyenoord voorspelt, ziet grinnikende mensen tegenover zich. En dat is lang niet altijd omdat ze de Tilburgers kansloos achten tegen AZ. Is Ajax dan gewoon weer favoriet? ,,Die 6-2 zegt niets over deze halve finale’’, zei Van Bronckhorst. ,,Maar natuurlijk zit die 6-2 wel in het hoofd van spelers.’’