Wout Weghorst matchwinner ondanks sneetje in zijn hoofd: ‘Ik geloof dat ze me wilden wisselen’

Wout Weghorst moest in het duel met Wales ( 1-2 ) even naar de kant vanwege een bebloed hoofd, maar het bleek essentieel dat hij niet gewisseld werd. De spits van Oranje knikte op prachtige wijze de winnende goal tegen de touwen.

,,Dat waren nog eens slotminuten, ja", zei Weghorst met een lach voor de camera van de NOS. ,,Ik dacht: we geven het nog weg, maar gelukkig kwamen we nog tot een aanval en maakte ik de winnende", aldus de spits, die eerder even dacht dat hij gewisseld zou worden.

,,Ja, ik had een klein sneetje. We kwamen kop tegen kop. Ik geloof zelfs dat ze me wilden wisselen, maar toen ging Matthijs (de Ligt, red.) er ook uit en stonden we ineens met negen. Toen moest ik er als de bliksem weer in. Ik wilde zelf ook door en gelukkig kon ik het verschil nog maken", aldus de matchwinner.

Over zijn winnende goal: ,,Een supervoorzet. Ik stapte iets uit en Tyrell Malacia gaf 'm perfect. De bal ging er mooi in”, vond Weghorst, die zag dat Oranje een moeizame wedstrijd speelde. ,,Dit is uiteindelijk niet hoe je het wenst. In balbezit waren we veel te slordig. Natuurlijk spelen we in een nieuwe formatie, maar dat mag geen excuus zijn, want op de training hebben we ook veel elf tegen elf gespeeld met deze formatie.”