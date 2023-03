Wout Weghorst en Mats Wieffer zorgen voor jongensboekverhaal dat niet eerder werd geschreven

Jong Oranje niet voorbij Jong Tsjechië in laatste oefenwed­strijd in aanloop naar EK

Jong Oranje heeft de oefenwedstrijd tegen Jong Tsjechië niet kunnen omzetten in een overwinning. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi lag lang op koers om met een zege op zak het vliegtuig in te stappen, maar in het laatste kwartier kwamen de Tsjechen op gelijke hoogte.