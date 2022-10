Worstelend AZ boekt moeizame zege in Liechtenstein en is zeker van Europese overwintering

Na drie opeenvolgende nederlagen is AZ er met kunst -en vliegwerk in geslaagd om toch weer een keer te winnen. Tegen FC Vaduz uit Liechtenstein, dat uitkomt op het tweede Zwitserse voetbalniveau, was de vorm er nog lang niet, maar was de zege er wel: 1-2.

Door Nik Kok



AZ overwintert daardoor sowieso in Europa en is het ook hard op weg om groepswinnaar in groep E van de Conference League te worden. Dan hoeft het geen tussenronde te spelen voor een plaats in de achtste finales.

AZ-trainer Pascal Jansen posteerde Jesper Karlsson afgelopen weekeinde tegen Excelsior (2-1 verlies) nog aan de rechterkant. Tegen FC Vaduz stond hij na dat mislukt experiment ‘gewoon’ weer op links.

Wat wel bleef was de worsteling met zijn huidige vorm. Die vorm was er niet bij Karlsson en ook niet bij zijn ploeggenoten. Hoegenaamd niets is er meer over van het effectieve spel waarmee AZ koploper werd in de eredivisie en in de poule van de Conference League. Het team van Pascal Jansen is na drie opeenvolgende nederlagen tegen achtereenvolgens Apollon Limassol, Feyenoord en Excelsior verworden tot een stuurloos elftal dat in elke linie wel een dissonant kent.

Donderdagavond in dwergstaat Liechtenstein speelde het tegen de bepaald niet gerenommeerde tegenstander die uitkomt op het tweede Zwitserse niveau, maar vooral toch tegen zichzelf en de instabiliteit die het elftal zijn binnengeslopen. Zo werd Tijjani Reijnders, toch de speler die de opmars van de beginfase van het seizoen vorm gaf, ruim een halfuur voor tijd naar de kant gehaald voor Riechedly Bazoer. Laatstgenoemde leidde met laconiek balverlies overigens de Liechtensteinse treffer in.

Pas na ruim een halfuur creëerde AZ het eerste gevaar in de wedstrijd terwijl het foutenfestival van de beginfase hemeltergend was. Lang niet alle gewonnen wedstrijden die AZ koploper in de eredivisie en de Conference League maakten, waren van de eerste tot de laatste minuut van hoogwaardige kwaliteit. Maar de ploeg won dan wel en kende toch zeker het grootste gedeelte van wedstrijden een zekere overtuiging.

Die overtuiging was er in Liechtenstein nauwelijks. Symptomatisch wat dat betreft was de manier waarop AZ de tweede helft aanving met twee keer achter elkaar onnodig balverlies. De Alkmaarders mochten van geluk spreken dat de tegenstander van een bijzonder laag niveau was. Dat bleek even later wel toen Milos Kerkez de bal pardoes in de voeten gespeeld kreeg en zelf opstoomde naar het Vaduz-doel en de openingstreffer maakte.

Daarmee was de buit voor AZ nog niet binnen want de stuntelende AZ-verdedigers en de steeds onzekerder keepende Hobie Verhulst boden de Vaduz-aanvallers genoeg ruimte om de gelijkmaker binnen te werken. Diezelfde Verhulst was in de slotfase nog wel belangrijk met enkele cruciale reddingen.

Invaller Myron van Brederode dacht AZ in veilige haven te schieten maar AZ liet FC Vaduz toch nog dichterbij komen.

Volgende week volgt voor AZ nog de laatste groepswedstrijd tegen het Oekraïense FC Dnipro.

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

