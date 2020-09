Wormuth: ‘Van der Water moet laten zien dat hij echt graag voor Heracles wil spelen’

De rust is teruggekeerd op de club, merkt Frank Wormuth. Silvester van der Water-gate raakt langzaam naar de achtergrond. „Hij heeft een straf gekregen en sorry gezegd, dan is het voor ons goed”, vindt de oefenmeester, die vorige week zaterdag vol verbazing de app van de aanvaller las. Van der Water wil een transfer maken naar Orlando City en wilde de boel op scherp zetten door niet mee te spelen.

„In de groep is het altijd rustig geweest”, vervolgt de trainer. „Ze zijn profvoetballers. Twee of drie weken geleden begon Silvester al te praten over zijn toekomst. Voor de jongens kwam het dan ook niet als een verrassing dat hij dit deed. Bovendien: als er een speler niet is, dan biedt dat kansen voor anderen.” Vorige week speelde Luca de la Torre in plaats van de blonde aanvaller.

Clublogo kussen

Wormuth noemde de actie van zijn buitenspeler in Tilburg ‘puberaal’. „Dat zei ik serieus, maar ook met een lach. Ik ken dit soort acties, het is niet nieuw voor me, al was deze wel extreem. Nu moet Silvester laten zien dat hij echt graag wil spelen. Dat is het enige dat telt. Hij moet voor Heracles willen spelen, tegen PSV. Ik weet natuurlijk ook dat spelers er uiteindelijk voor zichzelf staan. Ze kussen de ene dag het clublogo en zijn de volgende dag weg.”

Dat is normaal, vindt de trainer. „Dat hoort bij deze wereld. Veel voetballers spelen tien jaar en willen daarin alles verdienen, omdat ze daarna liever niet meer aan het werk gaan. Zij hebben geen studie genoten, geen boek gelezen, alles moet nu gebeuren. Ze zijn allemaal hun eigen bedrijf. Misschien dat alleen Tim Breukers met heel zijn hart voor Heracles speelt.”

Of Van der Water zondag tegen PSV speelt, beslist de trainer zaterdag na de laatste training. De speler zit zeker bij de selectie. „Het ligt aan hemzelf of hij bij de eerste elf zit.” En als hij volgende week alsnog een transfer maakt en naar Florida of naar een andere club vertrekt? „Dan huil ik niet. Ik wens hem veel succes, draai me om en ga verder met mijn team. Ik werk graag met spelers die heel graag willen.”