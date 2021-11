Wormuth over ongeluk waarbij Vloet betrokken was: ‘Je kind verliezen is het ergste wat er is’

Van WK-finale naar de Keuken Kampioen Divisie, Eljero Elia is weer thuis bij ADO: ‘Het voelt vertrouwd’

Eljero Elia is weer contractspeler. De 34-jarige aanvaller, die in 2010 nog de WK-finale speelde, zat zonder werkgever sinds zijn contract bij FC Utrecht afgelopen zomer werd ontbonden. Nu is hij terug bij ADO Den Haag, de club waar hij zijn imposante carrière begon. ,,Ik hoop iets toe te kunnen voegen. Met mijn spel en met mijn ervaring.”

10:02