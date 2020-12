Wormuth over laatkomer Burgzorg: ‘Wij willen stiptheid, jongeren vinden dat minder belangrijk’

Analist Gertjan Verbeek noemde Delano Burgzorg na de wedstrijd van Heracles in Heerenveen een koekenbakker. Dat de aanvaller te laat kwam en er ook nog om lachte voor het oog van de camera, vond hij echt niet kunnen. Hij had medelijden met Frank Wormuth. „Dat is niet nodig”, zegt de trainer van Heracles een dag later.



„Je hebt te maken met veel spelers en net zo veel karakters. Dat is mijn werk. Delano is een open jongen. Dat hij na de wedstrijd zei dat hij vaker te laat komt, past bij hem. Hij heeft het hart op de tong. Aan de andere kant is het niet zo slim van hem om er publiekelijk wat over te zeggen.”