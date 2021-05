Wordt ‘verrader’ Seuntjens de promotieheld van De Graafschap? ‘Ik wil de club in eredivisie achterlaten’

Column Willem van Hanegem | De Vrij weet nu hoe begaan ze met hem zijn bij Feyenoord

10 mei Voor Feyenoord is het geen overbodige luxe dat over een paar jaar nog wat oud-spelers terugkeren, maar hij zet zijn vraagtekens bij wat zaken. ,,Mocht De Vrij ooit nog plannen hebben om met bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum terug te keren bij Feyenoord, dan weet hij nu hoe erg ze met hem begaan zijn in de Kuip’’, aldus columnist Willem van Hanegem.