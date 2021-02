Wordt Excelsior vijfde KKD-club deze eeuw die eredivisionist verslaat in kwartfinales?

Met behulp van de statistieken van Gracenote en OPTA blikken we vooruit op de TOTO KNVB-bekerwedstrijd Excelsior - Vitesse. Dit zijn de leukste feitjes over de wedstrijd, die vanavond om 20.00 uur begint.

• Excelsior stond in het seizoen 2014/2015 voor het laatst in de kwartfinales en won destijds met 1-4 bij Roda JC Kerkrade. De Kralingers werden dat seizoen in de halve finales uitgeschakeld (3-0 uit tegen FC Groningen). Het beste bekerresultaat van Excelsior is het halen van de finale in het seizoen 1929/1930. In de eindstrijd werd er met 1-0 verloren van stadgenoot Feyenoord.

• Excelsior kan voor het eerst in zijn historie twee eredivisieclubs uitschakelen in een bekerseizoen, terwijl de club zelf niet op het hoogste niveau speelt. In de 16de finale rekende het in december al af met PEC Zwolle (2-0 zege).

• Voor Vitesse is Rotterdam vertrouwd terrein. Het won zijn laatste twee bekerduels in de havenstad: de finale tegen AZ (2-0) in De Kuip in 2016/2017 en de halve finale tegen Sparta Rotterdam (1-2) in hetzelfde seizoen. Wel is de kwartfinale de laatste twee seizoenen het eindstation voor de Arnhemmers. Het verloor vorig seizoen met 0-3 tegen Ajax in deze ronde, het jaar ervoor werd het met 2-0 naar huis gestuurd door AZ.

Volledig scherm Vitesse won in 2017 de TOTO KNVB-beker in de Rotterdamse Kuip door AZ met 2-0 te verslaan. © ANP

• Wanneer het deze eeuw op penalty’s aankwam, verloor Vitesse in drie van de vier gevallen. Excelsior won er juist twee van de drie, waaronder de wedstrijd tegen MVV in de vorige ronde (2-2, 4-5 na strafschoppen).

• Thomas Letsch kan geschiedenis schrijven als het vanavond wint in het Van Donge & Roo Stadion. Hij kan de eerste buitenlandse trainer van Vitesse worden die de halve finales van het bekertoernooi bereikt sinds het seizoen 1956/1957 (Joseph Gruber, Oostenrijker).

• Het lukte deze eeuw vier van de negentien eerstedivisionisten om van een eredivisieploeg te winnen in de kwartfinale. Dat waren NAC Breda (2020 tegen AZ), SC Cambuur (2017, tegen FC Utrecht), Go Ahead Eagles (2010, tegen NAC Breda) en Sparta (2004, tegen NEC).

Volledig scherm Thomas Letsch kan de eerste buitenlandse trainer van Vitesse worden sinds het seizoen 1956/57 die de halve finales van het bekertoernooi bereikt. © Pro Shots / Niels Boersema