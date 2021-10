Wonderlijke en historische statistieken voor Haller, Berghuis, Pasveer en heel Ajax

• Ajax won voor het eerst sinds 1995/96 de eerste drie groepsduels van een Champions League-seizoen. Dat seizoen haalde Ajax uiteindelijk de finale.

• Ajax boekte de grootste zege op een Duitse tegenstander in Europese competities sinds 1973 (toen 4-0 tegen Bayern München).

• Borussia Dortmund leed de grootste Champions League-nederlaag uit de clubgeschiedenis.

• Ajax stond Borussia Dortmund in de eerste helft slechts twee schoten toe, waarvan één op doel. Kijken we alleen naar Champions League-duels van Dortmund, dan was het de slapste eerste helft voor de Duitsers sinds 23 oktober 2019 (tegen Internazionale, ook 2 schoten waarvan 1 op doel).

• In totaal schoot Ajax negen keer op doel tegen Borussia Dortmund. De laatste keer dat Dortmund in de Champions League zoveel schoten op doel tegen kreeg was in december 2017 tegen Real Madrid (ook 9). Voor Ajax was dat het hoogste aantal schoten op doel in een CL-duel sinds 23 oktober 2018 (toen 10 tegen Benfica).

• Ajax kwam tot 42 balcontacten in het strafschopgebied van Borussia Dortmund. Dat is voor Ajax niet super bijzonder (zo hadden ze er 50 tegen Besiktas vorige maand), maar is het voor Dortmund wel bijzonder om dit zo vaak te laten gebeuren. De laatste keer dat BVB een tegenstander in de Champions League zo vaak in de eigen zestien moest verwelkomen was op 6 december 2017 tegen Real Madrid (43 keer).

• Remko Pasveer werd de eerste doelman die drie schoten op doel van Erling Haaland wist te stoppen in één Champions League-duel.

• Sébastien Haller werd de tweede speler ooit met zes goals in zijn eerste drie Champions League-duels (na uitgerekend Erling Haaland) en werd de vierde Ajax-speler ooit die in drie opeenvolgende CL-duels scoort. Eerder deden Patrick Kluivert (1995), Jari Litmanen (1996) en Dusan Tadic (2018) dat ook. Haller is sowieso de eerste speler die in elk van zijn eerste drie Champions League-duels voor Ajax tot scoren kwam.

• Steven Berghuis noteerde in de eerste helft een passnauwkeurigheid van 100 procent (26/26) en creëerde daarmee vier kansen voor teamgenoten. Uiteindelijk is hij geëindigd op een passnauwkeurigheid van 87% (34/39) en vijf gecreëerde kansen.

