Woede en verbijstering echoën nog na in Zilina

De woede en verbijstering over de 4-0 nederlaag van Feyenoord tegen AS Trencín echoën een dag na de dreun nog na in Zilina. Geen lekkere constatering met de competitie-opener tegen De Graafschap (zondag) op komst.

Door Dennis van Bergen



De zon zal de spelers van Feyenoord vanochtend uit hun bed hebben gebrand in Zilina, de Slowaakse stad waar de Rotterdamse club gisteravond een historisch slechte prestatie leverde door met 4-0 te verliezen van Trencín. Al kun je je afvragen in hoeverre ze geslapen zullen hebben. De dreun in Slowakije betekent normaal gesproken immers dat uitschakeling in Europa nu, na welgeteld één wedstrijd, een feit is.

De termen ‘schandalig’, ‘beschamend’ en ‘onbegrijpelijk’ weerklinken ook nu, de ochtend na de dreun, nog altijd door Zilina. Ook bij de spelers van Feyenoord, die vanmiddag terugvliegen naar Nederland. Ze lieten elkaar donderdagavond ronduit zakken tegen Trencín, clubje met een vergelijkbare begroting als TOP Oss. Terecht kreeg de achterste linie, die de vier tegengoals haast achteloos weggaf, ervan langs. Maar ook een speler als Steven Berghuis, tot dusver de smaakmaker met Robin van Persie, stelde ronduit teleur in de stad van wielerheld Peter Sagan.

Sombere vooruitzichten

Sombere vooruitzichten, kortom, voorafgaand aan een seizoen dat feitelijk nog pas moet beginnen voor Feyenoord. Tenzij in de terugwedstrijd tegen Trencín een wonder gebeurt, weet coach Giovanni van Bronckhorst dat de eredivisie en het bekertoernooi de enige podia zijn waarop de Rotterdamse club dit seizoen actief is.

De vraag is hoe spelers als Nicolai Jorgensen, Tonny Vilhena en Berghuis, jongens voor wie nog altijd belangstelling sluimert, hier tegenaan zullen kijken. Zij willen zich op internationaal niveau profileren en weten nu dat Excelsior, Willem II en komende zondag De Graafschap hun tegenstanders zullen zijn. De vraag is ook wat het betekent voor potentiële versterkingen. Feyenoord wil graag nog één echte aanwinst. Komt zo iemand nu nog wel? Het lijkt onwaarschijnlijk.

Grote kans dus dat de wedstrijd Trencín - Feyenoord de Rotterdammers de rest van het seizoen gaat achtervolgen. En dat realiseren de spelers zich in Zilina ter degen. ,,Feyenoord-onwaardig’’, schampert Jordy Clasie. Hij weet: alleen een glorieuze comeback tegen de Slowaken, donderdag in De Kuip, kan voorkomen dat de club niet nu al in crisissferen raakt. Al wacht zondag eerst nog De Graafschap. Een tegenstander die, normaal gesproken een paar maatjes kleiner is dan de bekerhouder. Maar dat, zo beseffen de spelers van Feyenoord na donderdag, is bepaald geen garantie voor een overwinning.