'WK-uitschakeling is een drama voor het merk Nederland'

Oer-supporter Fienus Baas (57) uit Valthermond – ‘ik heb minstens 150 wedstrijden van Oranje bezocht’ – zit nu al helemaal stuk. Omdat ‘we er niet meer bijhoren’ qua voetbalnatie. ,,Maar zeker omdat het Nederlands elftal en alles wat daarbij hoort mijn sociale leven bepaalde. Ik stemde mijn vakanties en vrije dagen af op de duels en kwam daar dan al mijn maten tegen. Zelfs vriendschappelijke wedstrijden zoals in Marokko bezochten we met z’n allen. Dat is nu voorlopig van de baan. Dood- en doodzonde.’’



Sportmarketeer Frank van den Wall Bake stelt dat de uitschakeling van Oranje voor het WK 2018 dieper ingrijpt dan we denken. Het is meer dan alleen sportleed. Het gaat ook om geld en aanzien, zegt hij. Van den Wall Bake: ,,Dit is niet alleen een drama voor het Nederlands voetbal, maar ook voor het merk Nederland. Begin van dit decennium behoorden we nog tot de top van de wereld, speelden we de finale en halve finale van een WK. Nu kwalificeren we ons voor de tweede keer op rij niet eens meer voor een eindtoernooi.



,,Dat betekent dat het geen incident was, maar iets structureels. En dat we binnen korte tijd zijn afgezakt naar het tweede, zelfs derde garnituur. We behoren definitief tot de kleintjes van Europa en zo zullen omringende landen ons ook tegemoet treden. Voetballers, coaches en clubs zullen dat in hun portemonnee gaan voelen. Evenals bedrijven en sponsors. Ik kan hier geen exact bedrag op plakken maar er zullen tientallen miljoenen - onder meer tv-rechten, recettes en salarissen op allerlei gebieden – mee gemoeid zijn.’’