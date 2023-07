Witte rook: Ajax en Arsenal bereiken akkoord over Jurriën Timber

Spelregel­wij­zi­ging moet einde maken aan geklier van keepers bij strafschop­pen

Keepers krijgen voortaan minder speelruimte om penaltynemers af te leiden. Onsportief gedrag en vertragende of intimiderende acties moeten meteen worden aangepakt. Dat staat in de internationale spelregelwijzigingen die per 1 juli van kracht zijn.