Withete Tadic geeft Dest wind van voren: ‘Misschien een beetje over de top’

,,Dit is normaal in voetbal. Er horen altijd een beetje emoties bij", sprak Tadic na de wedstrijd. Hij vond dat Dest te veel risico nam in zijn aanvallende spel. ,,Hij ging naar voren en als ik de bal verlies, staat Ajax met 1-0 achter. Daarom was ik een beetje emotioneel. Dat is ook goed in een wedstrijd", aldus Tadic over Dest, die de Serviër een goede jongen vindt. ,,Hij is een goede jongen en speler. Maar ik heb veel ervaring en dan probeer ik hem te helpen en ook de ploeg te helpen. Ik zei tegen hem: niet elke keer naar voren. Emoties zijn belangrijk, die moet je laten zien", aldus de captain van Ajax, die spraak van een ,,heel belangrijke zege” voor Ajax.