Wisselvallig Oranje verliest troostfinale van Italië en gaat vol vraagtekens de zomer in

Naïef, kwetsbaar, kwaliteitsarm. Zelfs tegen een lanterfantend Italië verloor het Nederlands elftal zondag, op een middag vol kopzorgen in Enschede: 2-3. Zonder enig houvast gaat Oranje een onzekere zomer tegemoet, met straks in september twee cruciale EK-kwalificatiewedstrijden.

De droge feiten zijn na deze zondagmiddag in Enschede pijnlijk genoeg. In vier wedstrijden onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman verloor het Nederlands elftal nu al drie keer, kreeg het elf goals tegen - en won het alleen zeer moeizaam met 3-0 van Gibraltar.

Het zijn statistieken die haast alles zeggen. Al helemaal afgezet tegen Koemans voorganger Louis van Gaal, die in twintig opeenvolgende wedstrijden niet één interland verloor in reguliere speeltijd, inclusief een - qua spelniveau teleurstellend - WK in Qatar.

Van Gaal speelde met Oranje weliswaar wat vaker tegen modale landen, óók twee keer tegen België (winst), Duitsland (gelijk) en Argentinië (verlies na strafschoppen). Maar nooit oogde Oranje onder diens leiding zo naïef, kwetsbaar en machteloos als het nu doet.

Zondagmiddag is dat niet anders tegen een bij vlagen lanterfantend Italië, dat in Twente vooral met B-garnituur aantreedt, aan het eind van een lang seizoen. Want dat is misschien wel het meest zorgelijk: de manier waarop Oranje zich momenteel presenteert in alle facetten van het spel.

Juist met het oog op de komende twee cruciale EK-kwalificatie-interlands tegen Griekenland en Ierland in september, waarin Nederland zich nog amper een misstap kan veroorloven.

Geen houvast

De afgelopen maanden onder Koeman bieden daarbij geen enkele houvast. Oranje werd in Parijs volledig van de mat gespeeld (4-0), was woensdag tegen Kroatië op bijna alle fronten de mindere (4-2) en oogde tegen Italië zeker voor rust als een lichtvoetige, fragiele jeugdploeg. Een dapper, energiek slotoffensief verandert daar niets aan.

En wat steeds opnieuw glashelder werd: tegen de sterkste landen heeft dit Nederland simpelweg te weinig kwaliteit om ‘ouderwets’ met drie spitsen op de aanval te spelen. In iedere linie ontbreekt het aan topkwaliteit.

Voor Van Gaal was dat reden om zijn team in Qatar aan te passen, in een poging nog enige kans te maken op de wereldtitel. Koeman zei meteen daarna ‘dat het anders kan’, maar dat wordt tot nu toe keer op keer gelogenstraft.

Verdediging zo lek als een mandje Het Nederlands elftal heeft het in defensief opzicht bepaald niet goed voor elkaar. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman regent het tegendoelpunten bij Oranje. Een negatieve reeks uit 1962 werd vandaag tegen Italië zelfs geëvenaard.

Straks tegen Ierland en Griekenland zou het uiteraard wél moeten kunnen met deze speelwijze, maar oh ironie: Nederland heeft in de afgelopen vier interlands amper zelfvertrouwen of automatismen afgedwongen.

Voorlopig lijkt het traject onder Koeman daarmee nog zorgelijk veel op dat onder Guus Hiddink of Danny Blind, toen in een zogenoemde ‘transitiefase’ twee eindtoernooien werden gemist tussen 2014 en 2018.

Dramatische start

Al halverwege de eerste helft is de wedstrijd tegen Italië al zo goed als beslist in Enschede. Bijna achteloos spelen de gasten zich na zeven minuten vrij over de vleugels, waarna linksback Federico Dimarco moeiteloos binnenschiet in de lange hoek: 0-1.

Nog geen kwartier later is het al 2-0. Opnieuw krijgt Dimarco veel te veel ruimte over de linkerkant, als Italië snel omschakelt en het halve veld bij Oranje openligt. Via een carambole belandt de bal uiteindelijk bij middenvelder Davide Frattesi, die van dichtbij scoort: 2-0.

Het is een pijnlijke vertoning in haast alle opzichten. De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft voor het duel niet eens zijn sterkste ploeg opgesteld, op liefst zeven posities gewisseld ten opzichte van de halve finale tegen Spanje. Oranje speelt juist met al zijn beschikbare sleutelspelers, in een poging nog wat vertrouwen te putten uit de nieuw ingeslagen weg onder Koeman.

In de tweede helft neemt Oranje nog wat meer risico, spelend met nog maar drie verdedigers en twee ‘nummers 10’ achter invaller Wout Weghorst. Het leidt al snel tot goede kansen voor Gakpo en invaller Steven Bergwijn, terwijl Italië de wedstrijd ondertussen haast flierefluitend probeert uit te spelen.

Treffer Bergwijn

Na 68 minuten is het alsnog 1-2, als Bergwijn wordt vrijgespeeld en met links een prima goal maakt. Maar een paar minuten later is het duel definitief beslist, als invaller Federico Chiesa uitbreekt over links en aanvoerder Virgil van Dijk veel te laat ingrijpt: 1-3.

Tien minuten voor tijd lijkt het nog even spannend te worden als lokale held Wout Weghorst scoort, maar het doelpunt wordt na een VAR-ingreep afgekeurd wegens buitenspel. De 2-3 valt uiteindelijk pas een minuut voor tijd, wanneer invaller Georginio Wijnaldum van dichtbij scoort. Nederland trekt daarna nog een paar keer voluit ten aanval, maar tevergeefs.

Het kan de zorgen bij dit Oranje niet verbloemen: voor Koeman & co wacht een zomer vol huiswerk én onzekerheid.

