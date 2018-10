Winnend PSV ontvangt voor het eerst FC Emmen

Van Bommel over PSV-FC Emmen: ‘Het maakt niet uit tegen wie wij spelen’

19 oktober Het maakt trainer Mark van Bommel allemaal weinig uit wanneer, waar en tegen wie PSV speelt. Hij wil dat zijn ploeg elke keer hetzelfde kan opbrengen en daarbij als altijd gaat voor winst, bij voorkeur met goed voetbal. ,,Of het nou zondag, maandag of vrijdag is, om kwart over twaalf of kwart voor negen, of tegen UNA, FC Barclona of FC Emmen. Het maakt niet uit tegen wie wij spelen. Wij moeten hetzelfde brengen en onverstoorbaar blijven.”