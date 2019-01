Winnen van Real zou een stunt zijn, maar kampioenschap staat op 1

Tussenbalans

Ergens knaagt er iets, want Ajax had in de winterstop eindelijk weer eens bovenaan moeten staan. Maar tegelijk ligt de titelstrijd met PSV nog volledig open. Wat vooral bijblijft, is de Europese campagne waarmee Ajax de harten van veel liefhebbers veroverde. Met twee duels met Real Madrid als beloning.

Let op hem!

Lisandro Magallán maakt in elk geval het meest nieuwsgierig. Hij stond met Boca Juniors recent nog in de verhitte finale van de Copa Libertadores. Over zijn verdedigende kwaliteiten bestaan amper twijfels, maar is hij verder goed genoeg voor Ajax? Dat antwoord gaan we de komende maanden krijgen, al zal Magallán onderaan de pikorde beginnen.

In & uit

Lisandro Magallán kwam wel, Diego Lainez toch niet. Max Wöber switchte naar Sevilla. Ajax redeneert dat het met Magallán en de terugkeer van Joël Veltman en Daley Sinkgraven na blessures genoeg defensieve alternatieven heeft. Dat geldt niet voor de aanval. Daarom mag David Neres niet vertrekken naar China.

Klus voor de coach

Daar is een heel duidelijk antwoord op. Erik ten Hag moet kampioen van Nederland worden, na jaren van droogte bij Ajax. De shows in Europa zorgden ervoor dat er ook buiten Nederland weer met waardering over Ajax wordt gesproken. Real verslaan in de achtste finales zou de stunt alleen maar groter maken. Maar de titel staat op één in Amsterdam.