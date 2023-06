Wim Jonk geen hoofdtrainer meer bij FC Volendam: ‘Ik voeg met deze stap een dimensie toe aan mijn ontwikkeling’

Wim Jonk stopt na vier jaar als hoofdtrainer van FC Volendam. De 56-jarige Volendammer gaat in de rol van technisch manager een overkoepelende rol vervullen in het algehele voetbalbeleid van de club.

Jonk blijft in die hoedanigheid intensief betrokken bij het eerste elftal, maar Matthias Kohler neemt het stokje over als hoofdtrainer. De 32-jarige Duitser was het afgelopen seizoen al werkzaam bij FC Volendam als assistent-trainer. Daarvoor werkte Kohler bij Ajax (jeugdtrainer), het Slowaakse AS Trencin (hoofdtrainer) en het Zwitserse FC Basel (trainer van de onder 18 en onder 21).

FC Volendam promoveerde vorig jaar uit de Keuken Kampioen Divisie en stond in januari nog onderaan in de eredivisie, maar klom daarna knap op en stond vanaf maart op de veilige veertiende plaats. Jonk wordt in zijn nieuwe rol geen technisch directeur, want die functie blijft voor Jasper van Leeuwen. Wel wordt Jonk de leidinggevende over de trainers en bewaakt hij de rode draad van het eerste elftal en Jong FC Volendam. Kohler krijgt de eindverantwoordelijkheid voor het eerste elftal, in nauwe samenwerking met Jonk als klankbord en adviseur.

In de komende periode zal de technische staf verder worden vormgegeven. ,,Toen we samen aan dit project begonnen, was ons hoogste doel het stadion te vullen en deze club te professionaliseren en structureel Eredivisie-waardig te maken. Daarmee zijn we goed op weg, maar er liggen nog veel uitdagingen”, stelt Jonk.

,,Ik heb mijzelf de vraag gesteld of ik door wilde in precies dezelfde rol, met de nadruk op het ritme van wedstrijd naar wedstrijd en alle details. Of dat ik op iets meer afstand zou moeten nemen en de grotere lijnen bewaken. Op dit moment in mijn loopbaan bij FC Volendam, na vier jaar hoofdtrainerschap, voelt dat laatste voor mij beter. De club moet niet afhankelijk zijn van mijn persoon als hoofdtrainer en als technisch manager kan ik meer toevoegen aan het fundament van de club. Daarbij geeft dit ook een stuk afwisseling en nieuwe energie. Met Matthias hebben we een uitstekende opvolger al in huis, hij weet precies hoe we werken dus de continuïteit is gewaarborgd. Ik heb er alle vertrouwen in dat het eerste elftal bij Matthias in goede handen is en ik zal hem met raad en daad bijstaan.”

Voor Jonk betekent de nieuwe rol geen afscheid van het veld, zo laat hij weten. ,,Integendeel, ik denk juist dat ik hiermee een nieuwe dimensie toevoeg aan mijn eigen ontwikkeling. Ook een trainer wordt steeds meer manager en dat gedeelte kan ik nu veel beter invullen en doorontwikkelen. Ik zal ook nog veel op het veld staan en blijven werken met spelers, dat blijft het mooiste dat er is.”

De 32-jarige Kohler is straks dus hoofdtrainer van FC Volendam. ,,Ik ben trots en vereerd dat ik het stokje van Wim mag overnemen. Tegelijkertijd is deze wijziging voor ons niet zo spannend. De rollen veranderen, maar de samenwerking blijft en ook de uitdaging blijft hetzelfde", zegt Kohler. ,,Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en we gaan er alles aan doen om FC Volendam nog verder op de kaart te zetten.”

