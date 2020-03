Willems spreekt Duitse media tegen: ‘Mijn revalidatie loopt op schema’

Feyenoord laat Opel staan en stapt over op BMW

15:30 De selectie van Feyenoord rijdt vanaf komend seizoen niet meer in Opels maar in BMW’s. De overstap naar het Duitse topmerk betekent een nieuwe 4-jarige miljoenendeal voor Feyenoord in het autosegment en is het resultaat van intensieve gesprekken tussen de Rotterdamse club en alle betrokkenen bij het automerk. Ook de Rotterdamse BMW-dealer Breeman speelde in deze gesprekken een belangrijke rol.