Willem van Hanegem verklaart kampioenssucces Feyenoord: ‘Altijd het gevoel dat ze titel konden winnen’

Willem van Hanegem en Wessel Penning bespreken ook wat hét moment van de zestiende landstitel van Feyenoord is. ,,Het cruciale dit jaar was dat Feyenoord de hele tijd het gevoel had dat ze de titel konden winnen. Ze speelden wel mindere wedstrijden, maar hadden de hele tijd het gevoel dat ze de wedstrijden zouden winnen.’’ Alle problemen met blessures en schorsingen werden ook redelijk makkelijk opgelost.

Maar één speler valt Van Hanegem ook enorm op. De aanvoerder, Orkun Kökcü. ,,Die was in het begin ook niet zo goed. In het begin zat ik te kijken van weet jij wel dat je veel beter kan spelen.’’ Hij speelde veel te weinig naar voren en leek met de rem op te spelen. Maar de laatste wedstrijden is hij helemaal los. Velen denken dan ook dat de sterkhouder van dit elftal gaat vertrekken. Maar volgens Van Hanegem hoeft dat helemaal nog niet. ,,Als ik hem was zou ik denken, luister, dit is mijn club, ik heb er alles aan gedaan om ze de Champions League in te spelen, dat wil ik toch ook wel meemaken.’’

Kampioenspodcast!

Fan van de - zeer waarschijnlijke - aanstaande landskampioen Feyenoord én van Willem van Hanegem? Dan kun je bij een titel komende zondag een dag later na de huldiging van Feyenoord in poppodium Annabel, live de AD Willem & Wessel podcast bijwonen. Koop hier je kaarten.

Ook bij de eeuwige concurrent Ajax valt een speler op, Brian Brobbey. De laatste weken mist die sterke spits in Amsterdam een aantal kansen. Volgens Van Hanegem is dat niet zo gek als je bedenkt wat voor jaar deze jonge speler nog heeft. ,,Ik denk dat als hij relaxed is, dat hij er zo wel 25 in legt. Maar besef je wel wat het doet met een jonge jongen, zo veel gezeik aan zijn hoofd.’’

Brian Brobbey kwam voor veel geld terug bij Ajax en is dus misschien niet ontspannen genoeg om veel goals te maken. ,,Eerst wordt er de hele tijd gezegd dat hij niet lang kan spelen, en dan weer dat hij oh zo sterk moet zijn, dat gaat aan zo’n jonge jongen vreten.’’ Willem van Hanegem ziet het uiteindelijk echter nog wel goed komen voor Brobbey, als hij maar meer ontspant.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © ADR Nieuwsmedia